В Мариуполе представили нового начальника милиции - нардеп

В Мариуполе был назначен новый начальник городской милиции – им стал Олег Моргун.

Об этом сообщил нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"В Мариуполе представили нового начальника милиции Олега Моргуна. По моим данным, Моргун не патриот и бороться с сепаратистами не будет. Так же, как не борется начальник Донецкой областной милиции Пожидаев, назначивший Моргуна", - подчеркнул депутат.

Кроме того, Ляшко заявил что "донецкие менты сдали всю область террористам, а Аваков продолжает его держать".

Нардеп обратился к и. о. президента Александру Турчинову и главе МВД Арсену Авакову "с требованием сделать все, чтобы найти похищенного террористами начальника мариупольской милиции Валерия Андрущука, который геройски до последнего стоял на боевом посту и защищал Украину".

Как сообщал "Главред", в ходе вчерашнего противостояния в Мариуполе начальник городского УВД Валерий Андрущук был похищен.

Больше об уличных боях в Мариуполе, ходе АТО и провокациях сепаратистов смотрите в спецтеме "Главреда".