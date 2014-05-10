Самолетам российских чиновников запретили полет над Украиной - СМИ

Самолетам российских чиновников – вице-премьера Дмитрия Рогозина и главе Минкульта РФ Владимира Мединского – запретили полет над территорией Украины.

Об этом сами чиновники сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Так, Дмитрий Рогозин, спецпредставитель Путина по Приднестровью, который находится с визитом в Тирасполе, заявил, что Украина и Румыния не пропускают его самолет через свое воздушное пространство.

"Румыния по требованию США закрыла моему борту воздушное пространство. Украина снова не пропускает. В следующий раз полечу на ТУ-160", - написал он в своем Twitter.

Кроме того, он опубликовал и текст отказа украинской стороны.

"Разрешения на рейсы авиакомпании RusJet (RSJ) выдаваться не будут в связи с фактом грубого нарушения правил использования воздушного пространства Украины а именно посадки на закрытый АП Симферополь", - говорится в тексте, который опубликовал Рогозин.

Позже российский чиновник написал: "Вылетаю, несмотря на запрет".

Тем временем, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что власти Украины не пропустили самолет, на котором российская делегация во главе с ним возвращалась из Кишинева в Москву, и заставили его развернуться.

По его словам, Украина сначала разрешила пролет делегации РФ, в которую входят депутаты Госдумы, министерства иностранных дел и правительства, а потом передумала, развернув назад.

Как сообщили в МИД Украины, на данный момент информация о закрытии воздушного пространства для самолета Рогозина проверяется, и комментарий по этому поводу будет озвучен позже, передает "Интерфакс-Украина".

При этом дипломаты отметили, что, что, во-первых, никакого запроса от российской стороны по этому поводу Украина не получала. Во-вторых, правила авианавигационных перелетов не предусматривают информирование о том, кто именно находится на борту самолета, соответственно украинская сторона не могла знать имена пассажиров.

"И, в-третьих: никакие разрешения на перелет через воздушное пространство Украины не нужны, а запрет на перелет может быть только, если у оператора есть задолженность по авианавигационным сборам пред украинской стороной", - отметили в МИД.

Также дипломаты отметили, что авиаслужба Украины подтвердила: никаких запретов на перелет через украинское воздушное пространство не было и все рейсы, в том числе из Москвы, могли беспрепятственно следовать через Украину.