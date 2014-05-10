Российские артисты попросили террористов освободить заложников в Славянске

Театральные деятели России написали открытое письмо с просьбой к террористам в Славянске освободить режиссера Павла Юрова и художника Дениса Грищука.

Об этом сообщает УНИАН.

Как говорится в письме, российские артисты призвали освободить украинских коллег, которые находятся в плену уже более двух недель.

"Всем , кто может помочь! Помогите освободить режиссера и художника! Двое наших молодых украинских коллег, которых мы хорошо знаем, с 25 апреля задержаны в Славянске", - говорится в письме.

Юров и Грищук приехали в Славянск утром в пятницу 25 апреля, чтобы "увидеть все своими глазами" для подготовки спектакля, и были остановлены ополченцами "Донецкой народной республики".

Их попросили предъявить документы, у них были билеты обратно в Киев, но их задержали для проверки. Более двух недель их удерживают в здании бывшего СБУ.

Письмо подписали около 50 театральных деятелей России, среди которых актеры Александр Калягин, Михаил Пореченков, Евгений Миронов.