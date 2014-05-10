В Мариуполе толпа с криками "Россия!" грабит магазины, звучат выстрелы

В Мариуполе после отвода войск и Нацгвардии по улицам ходят вооруженные люди, которые с криками "Россия!" устраивают грабежи и стрельбу.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"В городе слышна беспорядочная стрельба, крики "Россия!". Эвакуированы автосалоны. Начался грабеж", - сообщают журналисты.

Очевидцы также рассказали, как сепаратисты грабили местную воинскую часть.

"По поводу оружия. Зашел на склад, где оно хранилось, все пустое и перевернутое. Забрали ли военные его с собой или уже местные растащили - х...р его знает", - рассказал местный блогер.

"Я понимаю украсть там мешок картохи, ну ладно, пропадет, но вот скажите мне, зачем брать выкручивать розетку из стены и ее красть? Вот был я в воинской части этой. Наблюдал за происходящим - это край! Тащат тупо все, что в принципе возможно с минимальным усилием оторвать сломать. Кондиционеры прямо из стены вырывают и домой тащат. Без шуток! Рулоны туалетной бумаги тоже тащили! Одноразовую посуду, гири, блины для штанги, тапочки которые бойца выдавали", - пишет он.

Он также рассказал, что сепаратисты украли БТР. "Второй стоит и его долго пытались завести, но безуспешно. Минут 20 назад шел домой, услышал взрыв, подозреваю, что его подожгли... Дачный сезон же начался, вот все в части себе на дачку че-то прибарахлили сегодня", - написал очевидец.

Кроме того, сегодня ночью ограбили супермаркет "Сильпо" в микрорайоне Восточный, въехав машиной в главных вход.

"Автомобиль с неизвестными людьми въехал в главный вход супермаркета, - рассказали очевидцы. - Были похищены несколько бутылок алкоголя".

Тем временем, стали известны первые фамилии погибших в ходе беспорядков 9 мая.

Всего, по последним данным Донецкой ОГА, в Мариуполе 9 мая погибли 9 человек, 42 получили ранения.

Как сообщили журналисты 0629, известны имена 6 погибших.

9 мая 2014 года в Мариуполе погибли

1. Виктор Саенко - начальник ГАИ Мариуполя

2. Михаил Ермоленко - сотрудник батальона патрульной службы Мариуполя

3. Сергей Демиденко - заместитель командира батальона территориальной обороны Днепропетровськой области

4. Алексей Воробьев - мариуполец

5. Олег Ейсмант- солдат батальона территориальной обороны Днепропетровськой области

6. Родион Добромолов - боец "Азова"

7. Богдан Шлемкевич - срочник Нацгвардии

Напомним, ранее стало известно о пожаре в воинсой части и городской прокуратуре Мариуполя.

Кроме того, очевидцы сообщали о волне мародерства: были ограблены магазины и кафе.

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