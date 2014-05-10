Шкиряк отказался от участия в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины Зорян Шкиряк отказался от дальнейшего участия в избирательной кампании.

Об этом он заявил в прямом эфире дебатов кандидатов в президенты, передает УНИАН.

"Сегодня я заявляю о том, что прекращаю участие в президентской кампании и прошу в бюллетенях моя фамилия не учитывать", - заявил Шкиряк.

Бывший кандидат поблагодарил всех, кто его поддерживал и критиковал.

При этом он выразил намерение оказывать помощь будущему президенту. Политик также заявил, что в ближайшее время он отправится на восток Украины.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее ЦИК по снял с регистрации кандидатов Наталию Королевскую и Олега Царева по их просьбе.