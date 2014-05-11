Бой в Славянске: террористы отступили от телебашни

Бой в Славянске утих, террористы отступили от телебашни, где они атаковали украинских силовиков.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник, бой прекратился около 1:30.

Раненых со стороны украинских военных нет, однако несколько из них оглушены взрывом.

В соцсетях очевидцы также написали о том, что стрельба утихла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пророссийские экстремисты с тяжелым оружием атаковали украинских силовиков, находящихся возле телебашни в Славянске.

Также сообщалось о проблемах с мобильной связью в городе - по последним данным. связь наладилась.