Эксперт о бое в Славянске: пострадали двое силовиков

Во время обстрелов боевиками телевышки в Славянске Донецкой области, которую в сейчас контролируют силы АТО, пострадали двое украинских силовиков: один контужен, второй получил осколочные ранения.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его данным, обстрелы предположительно произведены из минометов.

До этого СМИ писали, что около 1:30 бой в Славянске утих, террористы отступили от телебашни, где они атаковали украинских силовиков.

Отмечалось, что раненых со стороны украинских военных нет, однако несколько из них оглушены взрывом. В соцсетях очевидцы также написали о том, что стрельба утихла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пророссийские экстремисты с тяжелым оружием атаковали украинских силовиков, находящихся возле телебашни в Славянске.