На Донбассе проходит сепаратистский "референдум": опубликованы фото

Сегодня в 8:00 на Донбассе началось голосование на так называемом "референдуме" о статусе региона, организованном боевиками. Голосование проходит под усиленной охраной.

Об этом пишет Украинская правда.

Сообщается, что на голосование вынесено один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной независимости "Донецкой народной республики".

РИА Новости сообщает, что около здания "Центризбиркома ДНР" в Донецке на бул.Пушкина,32 усилено охрану, установлен пропускной режим, перед входом выставлена охрана из боевиков, часть из них вооружена автоматическим оружием.

Также точка для голосования для жителей Донбасса и Луганщины организована в помещении Фонда славянской грамотности и культуры.

Вместе с тем, издание "Новости Донбасса" отмечает: в Донецке люди не знают, где голосовать, а большинство - не планирует.

В Мариуполе, где накануне горела и была ограблена мародерами военная часть, никто точно не знает, где именно будет проходит "референдум". Об этом в эфире Общественного радио сообщил журналист Алексей Бурлаков.

"Референдум" никто не отменял, но точно где он буде проходить - никто не знает. То есть куда приходить голосовать очень много людей не знают. Приглашения на этот референдум приходят не всем", - отметил журналист.

В свою очередь, сампровозглашенный "народний мер" Славянска Вячевлав Пономарев уже заявил русским СМИ, что Донецкий регион со временем перейдет на расчеты в русских рублях.

"После референдума еще будет использоваться гривна, но постепенно, я думаю, мы перейдем на русский рубль', - заявил он.

Ранее сообщалось, что сегодня 11 мая, в Донецкой области начались сразу четыре опроса граждан, все они имеют неофициальный статус, однако их организаторы утверждают, что проводят "референдумы".