В США предупредили: не признают сепаратистский "референдум" на Донбассе

Пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки заявила, что Штаты не признают результаты "референдума" о независимости самопровозглашенной "Донецкой народной республики", который сегодня, 11 мая, на Донбассе проводят сепаратисты. Вашингтон считает его незаконным.

Об этом передает Радио Свобода.

""Референдум", запланированный на 11 мая в восточной Украине вооруженными группами сепаратистов, согласно украинскому законодательству, является незаконным, он является попыткой создать дальнейшее разделение и беспорядок", - отметила Псаки.

По ее словам, если этот "референдум" состоится, он будет нарушать международное законодательство и территориальную целостность Украины.

Псаки также отметила разочарование Вашингтона действиями российских властей, "которые не использовали свое влияние для того, чтобы предотвратить проведение "референдума"".

В Госдепартаменте США добавили, что российские войска и дальше находятся у границы с Украиной. В Вашингтоне призывают Россию "выбрать путь имплементации женевских договоренностей".

Кроме вышесказанного напомним, ранее председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапич призвал сепаратистов в Донецкой и Луганской областях отменить так называемые "референдумы о независимости", запланированные на 11 мая.

Добавим, что сегодня 11 мая, в Донецкой области начались сразу четыре опроса граждан, все они имеют неофициальный статус, однако их организаторы утверждают, что проводят "референдумы".