На Донбассе началась новая активная фаза АТО - Тымчук

На Донбассе началась новая активная фаза антитеррористической операции.

Об этом сообщил в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на Донбассе началась очередная активная фаза АТО. Активные действия силовиков охватывают не только Славянск, но и прочие населенные пункты региона, где окопались пророссийские террористы", - написал он.

"На данный момент руководство АТО констатирует, что начальный этап очередной фазы операции проходит по плану", - добавил Тымчук.

Напомним, в воскресенье на Донбассе также стартовали организованные сепаратистами псефдореферендумы о "независимости" региона.