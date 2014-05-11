"Референдум" боевиков на Донбассе: люди не знают, где голосовать

Сегодня на Донбассе начался так называемый "референдум" о статусе региона, организованный боевиками. Жители Донецка говорят, что не знают, где голосовать, поэтому большинство людей собрались на площади Ленина, на которой стартовало голосование.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Сообщается, что по состоянию на 8:00 в Донецке не наблюдается избирательная активность, центральные и районные улицы пусты.

По данным издания, большинство школ Калининского, Буденновского, Ворошиловского районов закрыты. Возле здания ЦИК в Донецке дежурят "бойцы самообороны ДНР", в руках у них автоматы.

Голосование стартовало в 8 утра на площади Ленина, на которой собралось наибольшее количество избирателей из разных районов города из-за полного отсутствия информации об избирательных участках по месту жительства.

"Я из Калининского района, нам прислали на весь район приглашение, не именное - приходите в школу № 16, вчера, а потом написали - приходите в ОШ № 12. Решил прийти на площадь, потому что непонятно где голосовать. Здесь мне сказали, что я могу проголосовать в любом удобном для меня участке", - заявила местная жительница.

Отметим, что на голосование вынесено один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной независимости "Донецкой народной республики".

Добавим, что сегодня 11 мая, в Донецкой области начались сразу четыре опроса граждан, все они имеют неофициальный статус, однако их организаторы утверждают, что проводят "референдумы".

Видео: ТСН