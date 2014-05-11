Эксперт объяснил уход силовиков из Мариуполя: местные жители отравлены российской пропагандой

Вчера, 10 мая, Нацгвардия вышла из Мариуполя (Донецкая область), поскольку в городе местные жители, отравленные российской пропагандой, достаточно серьезно поддерживали террористов и дальнейшее пребывание силовиков могло разжечь гражданскую войну.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Мы сознательно вчера не комментировали ситуацию с выводом силовиков из Мариуполя, считая, что такие объяснения должны давать либо представители высшего руководства страны, либо силовики. Вчера представители командования Национальной гвардии в целом прокомментировали ситуацию. Постараемся расширить эти тезисы для понимания", - написал эксперт.

По его словам, суть в том, что в Мариуполе (в отличие от Славянска или Краматорска) силовики увидели, как отравленные российской пропагандой местные жители достаточно серьезно поддержали террористов, выйдя на улицы для противостояния с мифическим "Правым сектором", и воспринимая силовиков как врага - посланцев "нелегитимной бандеровской" власти.

"И, хотя основную часть этих "мирных протестующих" составляли местные люмпены и маргиналы (что мы прекрасно видели на видео событий), масштабность выступлений против украинских силовиков достигла критического уровня - учитывая, что в событиях принимали активное участие уже не только проплаченные, но и "идейные" граждане. По сути события в Мариуполе запахли форматом гражданской войны, которую так стремится разжечь в Украине российское руководство", - написал эксперт.

Вон добавил, что в этой ситуации у силовиков было два варианта: либо принять навязываемый сценарий и утопить город в крови, либо отступить.

"Был выбран второй вариант. Правильно это сделано или нет - решайте сами", - резюмировал Тымчук.

Ранее сообщалось, что 10 мая утром в Мариуполе Донецкой области служащих Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.

Напомним, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".