В Мариуполе снова горит горсовет: опубликованы фото и видео

В Мариуполе Донецкой области вновь горит здание горсовета, об этом заявляют очевидцы.

О происшествии пишет 0629.com.ua.

"Около 20 минут назад клубы дыма вновь поднялись над зданием Мариупольского горсовета", - говорят очевидцы.

Горит 4 этаж мэрии.

Причины пожара неизвестны. Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что здание Мариупольского горсовета, где в ночь на 10 мая произошел пожар, выгорело частично.

Ранее сообщалось, что 10 мая утром в Мариуполе Донецкой области служащих Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.

Напомним, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: 0629.com.ua, видео: vk.com