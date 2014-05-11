В Мариуполе снова горит горсовет: опубликованы фото и видео

В Мариуполе опять пожар.
О происшествии пишет 0629.com.ua.
"Около 20 минут назад клубы дыма вновь поднялись над зданием Мариупольского горсовета", - говорят очевидцы.
Горит 4 этаж мэрии.
Причины пожара неизвестны. Данных о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что здание Мариупольского горсовета, где в ночь на 10 мая произошел пожар, выгорело частично.
Ранее сообщалось, что 10 мая утром в Мариуполе Донецкой области служащих Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.
Напомним, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.
Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".
Фото: 0629.com.ua, видео: vk.com