"Референдум" сепаратистов на Донбассе: можно голосовать за нескольких человек и прямо на улице

Так называемый "референдум о независимости", который проходит в Донецкой и Луганской областях, проходит с огромным числом нарушений.

Так, по сообщению "Новостей Донбасса", в Донецке можно голосовать сразу за нескольких человек - количество бюллетеней, которые может заполнить один гражданин, не ограничено.

"В Донецке идет "референдум". Журналист "НД" проголосовал на 4 участках "за соседа и его жену". Сепаратистский"референдум" в Донецке: любой может принести с собой неограниченное кол-во бюллетеней. голосовать могут даже граждане Гондураса", - отмечает издание.

В Мариуполе на избирательных участках возникли очереди. В соцсетях пишут о высокой явке, в то же время, очереди, возможно, объясняются тем, что сепаратисты открыли на весь город только четыре избирательных участка.

"В Мариуполе работает всего 4 избирательных участка - по одному на каждый район. Очереди выстроились огромные. Выборы проводятся в очень маленьком помещении. Пока не ясно, есть ли на участках кабинки для голосования", - сообщает издание 0629.com.ua.

На Луганщине можно проголосовать минимум за двух человек сразу, сообщает 0642.

В частности, можно проголосовать и за человека, который на участок прийти не может. Нужно просто показать его паспорт. Такие случаи уже замечены.

Кроме того, в ряде населенных пунктов люди голосуют прямо на улице.

Больше о псевдореферендуме и последних событиях на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".