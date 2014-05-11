Трагедия в Одессе: число погибших возросло до 47-ми

Количество жертв трагедии, которая 2 мая произошла в Одессе, возросло до 47 человек, поскольку сегодня утром в больнице скончался еще один участник столкновений - 34-летний реконструктор и комментатор "Думской" Евгений Лосинский.

Об этом пишет "Думская. net", сообщая, что о смерт сообщил отец одессита Лука Лосинский.

"Евгений получил огнестрельное ранение в живот в ходе столкновения на Греческой площади", - сообщил он.

Позже его госпитализировали в хирургическое отделение городской клинической больницы №11. Врачи 9 дней боролись за жизнь мужчины, но ничего сделать не смогли.

У Лосинского осталась дочь.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.