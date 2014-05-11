СМИ поймали сепаратистов на новых нарушениях в ходе "референдума": опубликовано видео

СМИ сообщают о новых нарушениях, обнаруженных в ходе сепаратистского "референдума" на Донбассе. В частности, в Донецкой области не все участки имеют избирательные списки для проведения "референдума", поэтому на некоторых члены комиссии формируют перечни "от руки".

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, такое явление было зафиксировано на одном из избирательных участков в Макеевке.

Люди, которые пришли голосовать, прямо на месте записывают свои данные и получают "бюллетени". Также корреспонденту издания предоставили право проголосовать с пропиской из другой области.

Сообщается, что процесс "голосования" проходит медленно, каждый "участок" охраняет группа мужчин с "георгиевскими" ленточками, однако оружия у них в руках не видно.

Также у крупных "участков" в Донецке стоят милицейские патрули.

"Явка на "голосовании" неоднородна: есть участки с очередями, а есть такие, где почти пусто", - подчеркивают журналисты.

Ранее СМИ писали, что так называемый сепаратистский "референдум о независимости" в Донецкой и Луганской областях проходит с огромным числом нарушений.

Больше о псевдореферендуме и последних событиях на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: radiosvoboda.org