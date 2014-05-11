Нетипично донбасский город

80-тысячный Артемовск зараза сепаратизма обошла стороной. Хотя до Краматорска со Славянском отсюда – рукой подать. Была, правда, попытка "зеленых человечков" захватить арсенал местной войсковой части, но провалилась. В остальном город живет мирной жизнью. Будто в 40 км отсюда не свистят пули, и не глумится над заложниками "народный мэр".

Вот и в референдуме "За мир, порядок и единство с Украиной!" взрослое население Артемовска приняло самое активное участие, не опасаясь при этом ничьей мести. Что за аномалия такая в мятежном Донбассе?

- Понимаете, - говорит Александра Кравченко, учительница, только что проголосовавшая за единую Украину, - наш город для Донбасса нетипичен. Вокруг – нищета, разруха, закрытые предприятия, а у нас порядок не хуже, чем при Союзе.

Жить "как при Союзе" - предел мечтаний для обитателей депрессивных донбасских городов. Впрочем, артемовцы свою скромную мечту воплотили в реальность. Здесь сохранились все крупные предприятия. Бывший завод "Победа труда", а ныне "Вистек" производит на экспорт тысячи тонн первоклассных сварочных электродов. Сбыт не столько в Россию, сколько в ЕС, поэтому сближение с Европой здесь никого не пугает.

Знаменитый "Цветмет" снабжает полмира медными трубками для холодильников. Завод шампанских вин делает "брют", который охотно покупают в Германии. Алебастровый завод, благодаря иностранному инвестору, наладил производство гипсокартона под маркой "Knauf".

Работает производство – поступают налоги в городскую казну. В Артемовске капитально отремонтировано 80% городских магистралей. По улицам курсируют троллейбусы семи (!) маршрутов.

- Вы не смотрите, что наш город маленький, - говорит слесарь троллейбусного депо Василий Шпаченко, - он зато самый старый в Донбассе. Известен с 1571 года, когда ни Донецка, ни Луганска в помине не было. А порядок у нас, потому что руководители вовремя сориентировались. Создали условия для развития предприятий. Чтобы производства не закрывались, и у людей работа была. У меня невестка родом из Луганской области, так у них в городе за годы независимости трамвайные рельсы порезали на металлолом и число троллейбусов сократили втрое. А мы умудряемся открывать новые маршруты и закупать современные "южмашевские" машины.

Василий Шпаченко пришел на референдум со всей семьей. Спрашиваем, не смущает ли его постановка вопроса – Донбасс в составе Днепропетровской области.

- Так это ж в рамках единой Украины, - уточняет он. – Что касается Днепра, то я несколько раз там был. Хороший, красивый город.

- Да, и, кстати, до революции, когда Артемовск еще Бахмутом назывался, наша территория входила в состав Екатеринославской губернии, - добавляет супруга Василия Анна. – Но главное для нас – сохранить мир. Пока здесь спокойно. Мэр в городе не "народный", а законно избранный. Но кто знает, вдруг война из Славянска сюда докатится?

- Не докатится, - твердо заявляет Шпаченко-младший, частный предприниматель. – Пока у людей есть работа с нормальной зарплатой, а у города перспектива, сепаратистам здесь делать нечего. Ну, и человеческий фактор тоже нужно учитывать. Эту крашеную истеричку Штепу, которая Путина на подмогу звала, ведь сами славянцы выбрали. Как и мы своего мэра – Алексея Реву, за которого хотя бы не стыдно.

Вот и весь секрет Артемовска – островка спокойствия в бушующем море сепаратизма. Города, где испокон веков говорят на русском языке, но не мыслят себя вне Украины. Прибыльно работающие, модернизированные и экспортно-ориентированные предприятия меняют мировоззрение людей похлеще профессионального психолога. И маргиналы, которых везде хватает, не могут одолеть стремление нормальных людей к мирной, обеспеченной жизни.

Кстати, экзит-пол, проведенный на участке в Артемовске, зафиксировал самый высокий в Донецкой области результат – 91% голосов за единую Украину, что на треть выше среднедонбасского показателя.