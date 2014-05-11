"Похищение" Ляшко: уже нашелся и пообещал террористам дырку от бублика

После сообщений боевиков о захвате Олега Ляшко, кандидат в президенты и внефракционный нардеп "нашелся", заявив, что продолжает войну на востоке Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Террористы заявили, что захватили меня в плен. В Луганске даже салют дали по этому поводу. Дырку им от бублика, а не Ляшко. Я жив, продолжаю воевать на востоке", - заявил он, умолчав о причинах своего исчезновения.

В то же время Андрей Лозовой, активист возглавляемой Ляшко Радикальной партии, написал на страничке нардепа в соцсети: "С Олегом Ляшко все в порядке - мы на востоке и продолжаем борьбу за освобождение Украины".

"Не всегда на доступной для всех связи по соображениям безопасности - прошу с пониманием к этому отнестись", - заметил Лозовой.

Ранее "Главред" сообщал, что Ляшко находится в районе Мариуполя и был свидетелем штурма террористами здания горУВД 9 мая.

Фото: Facebook Олега Ляшко