Парубий о трагедии в Одессе: перед пожаром в Доме профсоюзов было взрывчатое вещество

Перед пожаром, который произошел в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая, в здание было внесено вещество, которое позже было взорвано.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Парубий в эфире телеканала "Интер", пишет "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По Одессе мы находим факты, которые подтверждают то, что вещество, которое взорвалось в помещении Дома профсоюзов, было занесено туда раньше, и оно было взорвано, но находилось там до того", - сообщил он.

Секретарь СНБО также отметил: "Никаких сомнений, это были экстремистские группы, террористические группы, среди которых были и граждане РФ".

Напомним, во время стычек и пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая погибли, по последним данным, 48 человек.