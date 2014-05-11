Начальник милиции Мариуполя жив, террористы требуют огромный выкуп - Ляшко

Кандидат в президенты, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что начальник горУВД Мариуполя Валерий Андрощук жив, но террористы требуют за него выкуп.

Об этом Ляшко рассказал в прямом эфире "Подробностей недели".

"Валерий Андрощук жив. Его похитили. Сейчас мы ведем переговоры, и террористы требуют огромную сумму выкупа… Я думаю, что в ближайшее время это получится", - отметил Ляшко.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы захватили Андрощука в плен 9 мая. В СМИ появилась информация о том, что Андрощука нашли повешенным в районе мариупольского аэропорта.

Фото: politrada.com, видео: facebook Олега Ляшко