Изоляция Славянска: перебои с мобильной связью и вещанием телеканалов

В Славянске боевики обстреляли телебашню, которую охраняли украинские силовики. В результате обстрела два бойца были ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, пишет ТСН.

В городе и дальше не работает общественный транспорт, отключены некоторые телеканалы, мобильная связь – нестабильна.

В Красном Лимане, где ведутся активные военные действия, также отсутствует связь.

Напряженной остается ситуация в Донецке, Дзержинске, Горловке, Енакиево, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Славянске и Славянском районе.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что 11 мая, украинские силовики добились серьезных успехов в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.