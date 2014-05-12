В Славянске "мирные" сепаратисты снова обстреляли телевышку - Аваков

В ночь с воскресенья на понедельник, 12 мая, сепаратисты в Славянске вновь обстреляли телевышку.

Об это сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, украинские военнослужащие, охраняющие объект, не пострадали.

"Снова ночью "мирные" славянские сепаратисты 14 минометными выстрелами, как обычно, из-за жилых домов - обстреливали телевышку и украинских бойцов, охраняющих ее. Отвечали. Пострадавших у нас нет", - написал Аваков.

Также Аваков добавил, что для боевиков информационная правда является страшнее спецназа.

"Как же поперек горла террористам украинское телевещание! Пользуйтесь, журналисты! Говорите, люди. Только не несите популистскую чушь – и Вас услышат. Информационная война, что ведут против нас на Донбассе опаснее пуль. Нужно отвечать и точно и правдиво. Этого боится враг пуще спецназа" – паисал Аваков.

Напомним, 11 мая сепаратисты уже обстреливали телевышку в Славянске. Были ранены два украинских силовика.