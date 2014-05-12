Вооруженных дезертиров из Одесской области задержали на Николаевщине

Трое военнослужащих, сбежавших 11 мая из воинской части в поселке Чабанка Одесской области, задержали минувшей ночью, 12 мая, в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского облуправления МВД.

У беглецов были изъяты три автомата АКС-74 и боевые патроны.

"Угрожая физической расправой местному жителю, дезертиры завладели его транспортным средством... Правоохранители ввели оперативный план "Сирена", - сообщили в МВД.

Нарушителей задержали в Николаевской области. Перед этим они совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию.

Как сообщают "НикВести", вооруженных одесских дезертиров задержали в Коблево.

По словам руководителя "Народного ополчения Николаева" Николая Тросиненко, они перевернулись в угнанном автомобиле, прорываясь в направлении Донецка.

Дезертиры хотели попасть в Донецк транзитом через Николаев и Херсон, и даже угнали для этой цели автомобиль "Chery Amulet". Однако в Николаевской области машина беглецов, спасаясь от погони, перевернулась. Поскольку дезертиры после аварии находились в состоянии шока, стрелять при задержании не пришлось, рассказал ополченец.

"Их задержали уже вечером на границе Одесской и Николаевской областей в селе Глубокое. Они угнали автомобиль, за ними была погоня, они перевернулись, поэтому обошлось без стрельбы. Их взяли в шоковом состоянии", - отметил Тросиненко.

Между тем, в Минобороны сообщили, что троих дезертиров задержали около 3:00 12 мая на трассе Одесса - Николаев, около поворота на с. Глубокое.

"Они съехали с дороги в кювет, пытаясь убежать. При задержании дезертиры сопротивления не оказывали. В автомобиле было обнаружено похищенное оружие", - подтверждает Минобороны.

Беглецы – уроженцы Донецкой области младший сержант Богдан Дмитренко (1992 г.р.) и младший сержант Виталий Русин (1994 г.р.), а также уроженец Одесской области старший солдат Анатолий Кавун (1990 г.н.).

Начальник милиции Одесской области Иван Катеринчук поблагодарил личный состав, который участвовал в поисках и задержании вооруженных правонарушителей.

"Любое нарушение общественного порядка и покоя на территории Одесской области, а также другие правонарушения будут пресекаться самым жестким образом всеми имеющимися силами и средствами согласно действующему законодательству Украины", - пообещал он.

Как сообщалось, все трое сбежавших - младшие сержанты, двое - уроженцы Донецкой области, третий - Одесской области.