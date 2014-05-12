Тымчук рассказал об угрозе гражданской войны в Украине

Украина сегодня стоит на пороге гражданской войны, что можно было увидеть по последним событиям в Мариуполе. В то же время, в других городах такой сценарий, навязываемый Россией, замечен не был.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Я бы сказал, мы стоим на ее пороге. На сегодня мы увидели лишь в одном городе Донбасса – Мариуполе – нечто близкое к формату гражданской войны. То есть когда власти противостоит не кучка наемников и спецназа из России и толпа проплаченных Москвой наших родных сепаратистов, а действительно "идейные" граждане. Пусть основная часть из них – представители маргинеса, это неважно.

Именно поэтому украинские силовики быстро ушли из Мариуполя, хотя сил и средств абсолютно хватало для взятия города под полный контроль (к слову, в той же России силовики сроду бы не ушли из города, они "мочили" бы всех подряд – если судить по событиям многих лет на Кавказе).

Украинская власть просто испугалась того, что вот теперь действительно придется стрелять в простых граждан – впервые за все время АТО. И ее, то есть власть, трудно за это судить. По крайней мере, даже в Мариуполе этот шаг через черту, за которой начинается гражданская война, не был сделан.

Но Мариуполь – это показатель. Да, один город, пусть и областного значения, - это весьма незначительная величина. Но здесь мы увидели, как столь долго навязываемый Россией сценарий все же начинает осуществляться. И это очень тревожный сигнал", - отмечает Тымчук.

Эксперт также считает причиной "успеха" российского сценария в Мариуполе – успех российской пропаганды.

"Кровопийцы и пожиратели младенцев" из "Правого сектора", "палачи" из Национальной гвардии, коварное и гнусное СБУ на поводу у "киевской хунты" - все эти жупелы московской пропаганды все же срабатывают на Донбассе. И стоит признать, что Украина практически не противостоит кремлевскому Агитпропу"- говорит Тымчук.

"Но есть и более глубокой объяснение, и о нем говорили не раз задолго до начала нынешних событий. Украина как государство никогда не прилагала усилий для завоевания умов и душ Востока. И сейчас пропаганда Путина на Донбассе срабатывает лишь потому, что заполняет идеологический вакуум", - считает эксперт.

Напомним, ранее и.о. Президента Украины Александр Турчинов заявлял, что гражданской войны в Украине не будет, и выдавать оружие гражданам страны никто не собирается.