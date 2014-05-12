Янукович из России договорился: сравнил Украину с "фашистской Германией"

Экс-президент Виктор Янукович договорился до того, что сравнил положение в Украине с ситуацией в нацистской Германии, а трагедию в Одессе — с крематориями концлагерей в Освенциме и Бухенвальде.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Не соглашусь с теми, кто считает, что тема фашизма в Украине раздута. Создается впечатление, что нынешняя Украина стала напоминать Германию времен правления Гитлера", — заявил Янукович.

Он считает, что тогда Германией преследовались инакомыслящие, а сейчас на Украине "целые города находятся в блокаде только потому, что люди отстаивают свою точку зрения, отличную от правящего режима".

"Весь мир до сих пор содрогается от преступлений нацистской Германии, все помнят крематории Освенцима и Бухенвальда. А сегодня в Украине происходит то же самое. Сердце нормального человека содрогается от вида мертвых обожженных тел, принявших мученическую смерть в Одессе", — сказал Янукович.

Он добавил, что вместе с тем "часть общества, зомбированная пропагандой, смогла не только принять это убийство, но и радоваться ему". "Это и есть обыкновенный фашизм", — убежден Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что зампредседателя Одесской обладминистрации Зоя Казанджи считает, что сценарий трагедии в Одессе, где погибли 48 человек, разрабатывали люди из окружения Януковича.