Аваков пообещал активнее наводить порядок на востоке Украины

Никаких переговоров с террористами быть не может, а украинские силовики активизируют свои действия по наведению порядка на востоке Украины.

Об этом на брифинге в Харькове заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Авакова, в ближайшее время силовики начнут более активные мероприятия для "наведения конституционного порядка на востоке Украины".



Комментируя инцидент со стрельбой в Красноармейске, Аваков заявил: "Против нас сейчас идет мощная информационная война. Ни один из бойцов подразделения "Днепр-1" не участвовал в событиях в Красноармейске. По данному факту мной уже назначено служебное расследование".

Напомним, на фоне продолжающейся на востоке Украины антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях прошли незаконные референдумы, после которых сепаратисты уже заявили о создании двух "независимых республик". Больше читайте в спецтеме "Главреда".