Боевики Донбасса опасаются, что террористы "Стрелка" зачистят их - военные эксперты

Вчерашнее заявления главаря российских диверсантов Игоря Гиркина – "Стрелка", который объявил себя главнокомандующим т.наз "Донецкой народной республики" и попросил военной помощи у России, вызвали крайне неоднозначную реакцию в стане террористов, опорная база которых находится в Славянске.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

В частности, имеются в виду заявления о том, что все "военизированные структуры" на Донбассе должны подчиняться его приказам и распоряжениям, а все "неучтенные" боевики подлежат задержанию, а в случае вооруженного сопротивления - уничтожаются на месте.

Отдельные группы террористов, действующие на востоке страны, приняли заявление "Стелка" на свой счет, и теперь опасаются не только украинских силовиков, но и российских диверсантов.

По данным "Информсопротивления", сейчас в Славянске дислоцируются порядка 1500 боевиков, блок-посты которых расположены по периметру города. Оборудовано 6 минометных точек.

Боевики нашли способы просачиваться через кольцо оцепления подразделений АТО. К примеру, по данным экспертов, боевики из Славянска принимали участие в беспорядках 9 мая в Мариуполе, после чего вернулись в Славянск.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера возле села Карповка под Славянском произошел бой между группами террористов. В течение 20 минут две группы террористов общей численностью до двух десятков человек "выясняли отношения" с помощью автоматического оружия.