В Славянске прошел ночной бой: били из минометов

В ночь на вторник, 13 мая, в захваченном террористами Славянске Донецкой области состоялся ночной бой. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

"В городе Славянске по всему периметру шла интенсивная стрельба из автоматического оружия, а также минометов. Только что все затихло. Горит предприятие "Зевс-Керамика", сообщил на своей странице в Facebook Роман Бурко.

Перестрелка велась в Славянске, в районе Андреевского переезда, говорится в сообщении на странице Максима Макимова в Facebook.

"Славянск. На переднем плане мощный взрыв. На заднем плане - меловая гора Карачун, на которой стоит телевизионная вышка. Накануне референдума была артиллерийская дуэль на минометах. Ополченцы ДНР вывели вышку из строя и она не работает. Но на горе Карачун установлены артиллерийские позиции силовиков.

Это в районе Андреевского переезда. Тень за которой взрыв - корпус "Зеус-Керамики", прямоугольник левее - цех Славтяжмаша. Что конкретно, бой - не бой, штурм - не штурм, не знаю. Тот, кто прислал фото пишет, что может мина", – говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что группа "Информсопротивление" считает, что в Славянске находятся около 1500 боевиков, блок-посты которых расположены по периметру города. Оборудовано 6 минометных точек.

Фото: Facebook Максима Максимова