Тымчук рассказал подробности ночного боя в Славянске

Стали известны подробности боя в Славянске, где в ночь на вторник, 13 мая, террористы несколько раз открывали огонь по позициям украинских силовиков и по телевышке.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, обстрел велся из минометов. Позиции террористов, с которых велся обстрел, были расположены в районе ул.Артема и городском районе "Лесной".

Таким образом, пророссийские террористы применяют тактику использования мирных жителей в качестве прикрытия – обстрелы ведутся из жилых кварталов. Это сильно затрудняет ответные действия силовиков, подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что глава СБУ Валентин Наливайченко обратился к жителям Славянска и Краматорска, которыми прикрываются боевики, дать силовикам возможность уничтожить террористов.