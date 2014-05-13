Рада приняла все еврозаконы: к концу года можем получить безвизовый режим с ЕС

Украина завершила первую фазу плана по либерализации визового режима.
Во вторник, 13 мая, Верховная Рада приняла четыре последних законопроекта, необходимых для перехода ко второй фазе выполнения плана действий по упрощению визового режима с ЕС.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В частности, парламент принял законопроекты, касающиеся усовершенствования сферы защиты прав беженцев, борьбы с коррупцией, деятельности омбудсмена по защите персональных данных, а также противодействия дискриминации в Украине.
И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что принятие таких законов приблизит введение безвизового режима между Украиной и ЕС.
"Как только будет принято решение по поводу второго этапа упрощенной системы, это означает, что к завершению этого года уже будет полностью безвизовый режим", – сказал он, обращаясь к депутатам перед голосованием этих законопроектов.
Ранее "Главред" сообщал, что на днях Польша упростила визовый режим для украинцев. С 15 мая граждане Украины, которые уже имели краткосрочные визы с целью туризма, смогут получить годовую многократную визу, а граждане, которые обращаются за шенгеном впервые, получат полугодовую двукратную визу.