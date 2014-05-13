Рада приняла все еврозаконы: к концу года можем получить безвизовый режим с ЕС

Во вторник, 13 мая, Верховная Рада приняла четыре последних законопроекта, необходимых для перехода ко второй фазе выполнения плана действий по упрощению визового режима с ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, парламент принял законопроекты, касающиеся усовершенствования сферы защиты прав беженцев, борьбы с коррупцией, деятельности омбудсмена по защите персональных данных, а также противодействия дискриминации в Украине.

И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что принятие таких законов приблизит введение безвизового режима между Украиной и ЕС.

"Как только будет принято решение по поводу второго этапа упрощенной системы, это означает, что к завершению этого года уже будет полностью безвизовый режим", – сказал он, обращаясь к депутатам перед голосованием этих законопроектов.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях Польша упростила визовый режим для украинцев. С 15 мая граждане Украины, которые уже имели краткосрочные визы с целью туризма, смогут получить годовую многократную визу, а граждане, которые обращаются за шенгеном впервые, получат полугодовую двукратную визу.