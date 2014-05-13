Мэр-самозванец Пономарев жаждет правосудия: хочет, чтобы судьи и прокуроры "вышли из норок"

В понедельник, 13 мая, самозваный мэр захваченного террористами Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев потребовал к себе на ковер городских судей и прокуроров.

Об этом сообщает "Славгород".

На аппаратном совещании исполкома Славянска Пономарев завел разговор о работе прокуратуры и суда. Главарь террористов заявил, что за время присутствия боевиков в городе, представители прокуратуры и суда на связь не выходили, поэтому он "ожидает встречи".

"Думаю, судейский корпус города Славянска, услышит меня и в ближайшее время, я жду представителей", - изъявил свое желание Пономарев.

"Товарищи судьи и прокуроры…. Хотел бы вас видеть в исполкоме", - заявил мэр самозванец, предложив прокурорам и судьям города "выходить из норок".

Видео: Деловой Славянск