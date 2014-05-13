Глава Минобороны об агрессии России: у нас развязаны руки, можем дать отпор

Коваль прокомментировал ситуацию на востоке Украины.
И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что украинским военнослужащим не нужны дополнительные полномочия для отражения агрессии со стороны России.
Об этом Коваль сообщил во время пресс-конференции, пишет УНИАН.
"У нас полностью развязаны руки для того, чтобы дать отпор террористам и всем остальным, кто создает угрозу для мирных жителей или самих военнослужащих. Мы имеем все юридические права для этого, и полностью их используем", - сказал он.
В то же время Коваль отметил, что действия украинских военных на востоке страны все же ограничены из-за того, что террористы ведут огонь, фактически прикрываясь гражданским населением, и потому "украинские военнослужащие не могут задействовать против них тяжелое вооружение".
"Я могу привести сотни примеров, когда наши военнослужащие ведут полномасштабные боевые действия, но мы не используем минометы, артиллерию в районе проведения антитеррористической операции, а сепаратисты используют эти средства поражения в полном объеме. Фактически, две ночи подряд наши позиции обстреливают из минометов. Мы же не можем использовать такое оружие, потому что оно не является высокоточным, а сепаратисты прячут свои огневые позиции среди жилых кварталов, на жилых домах, и мы не можем нанести по ним соответствующий удар, хотя по подготовке и вооружению мы могли бы это сделать мгновенно", - заявил Коваль.
Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. министра обороны Михаил Коваль рассказал, что Москва ведет против Украины необъявленную войну нового типа, к которой готовилась несколько лет.