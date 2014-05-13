В бою под Славянском спецназ МВД уничтожил 54 террориста

В бою под Славянском бойцы спецназа МВД "Ягуар" уничтожили более 50 террористов.

Об этом рассказал представитель первого батальона Нацгвардии Андрей Антонищак, передает "Громадське.ТВ".

"Когда наш "Ягуар" попал в засаду, когда погибли 5 бойцов "Ягуара" и 14 получили ранения, несмотря на то, что по ним "работали" снайперы, по ним стреляли гранатометчики, ими были уничтожены 54 боевика. Об этом никто не говорит почему-то", - отметил он.

Как сообщал "Главред", сегодня в засаду террористов под Краматорском попали украинские десантники, есть погибшие.

Также напомним, что 5 мая во время попытки террористов вырваться из заблокированного силовиками Славянска, произошел бой, в котором участвовали спецназ МВД "Ягуар" и "Омега", а также "Альфа".

В результате было уничтожено крупное соединение террористов.

Видео: "Громадське.ТВ"