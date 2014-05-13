Луганские террористы похитили начальника райотдела милиции

В Луганской области террористы похитили начальника райотдела МВД, который вышел к ним на переговоры.
В Луганской области вооруженные террористы похитили начальника Новоайдарского райотдела милиции, который вышел к ним на переговоры.
Об этом сообщил журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.
"Сегодня днем к зданию Новоайдарского райотдела милиции прибыли вооруженные представители так называемой Луганской народной республики якобы для переговоров по поводу задержанных милицией вооруженных колорадов", - рассказал он.
Также журналист отметил, что на переговоры вышел начальник отдела майор Ермоленко Вадим Юрьевич".
По словам Иванова, милиционер был один, в гражданской одежде и без оружия.
"Однако вместо переговоров террористы похитили его и отвезли в захваченное здание луганского СБУ, где сейчас, по ряду сведений, его натурально пытают", - подчеркнул блогер.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня луганские террористы рассказали о покушении на своего лидера - "народного губернатора" Валерия Болотова.