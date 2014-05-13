Луганские террористы похитили начальника райотдела милиции

В Луганской области вооруженные террористы похитили начальника Новоайдарского райотдела милиции, который вышел к ним на переговоры.

Об этом сообщил журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем к зданию Новоайдарского райотдела милиции прибыли вооруженные представители так называемой Луганской народной республики якобы для переговоров по поводу задержанных милицией вооруженных колорадов", - рассказал он.

Также журналист отметил, что на переговоры вышел начальник отдела майор Ермоленко Вадим Юрьевич".

По словам Иванова, милиционер был один, в гражданской одежде и без оружия.

"Однако вместо переговоров террористы похитили его и отвезли в захваченное здание луганского СБУ, где сейчас, по ряду сведений, его натурально пытают", - подчеркнул блогер.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня луганские террористы рассказали о покушении на своего лидера - "народного губернатора" Валерия Болотова.