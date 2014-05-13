В Раде создано объединение "Антикризисная группа", которое возглавил Рыбаков

Сегодня, 13 мая, в Верховной Раде была создана Межфракционное депутатское объединение " Антикризисная группа", его председателем избран народный депутат Игорь Рыбаков.

Об этом сообщили в пресс-службе политика, пишет "Фраза".



"Мы создали депутатское объединение, в которое вошли как внефракционные народные депутаты, так и представители разных фракций - поскольку прекрасно осознаем ответственность перед украинским народом за стабилизацию ситуации в стране, прекращение кровопролития, восстановление диалога и урегулирование политического кризиса исключительно мирным путем", - заявил председатель объединения Игорь Рыбаков.



"Сегодня мы как никогда ранее понимаем необходимость внесения изменений в Конституцию Украины по децентрализации государственной власти с целью сохранения территориальной целостности Украины, - отметил Рыбаков, добавив, что толчком к созданию Депутатского объединения стали трагические события, произошедшие в Одессе 2 мая.



Лидер объединения подчеркнул, что депутаты, которые вошли в его состав "сосредоточатся на двух ключевых моментах - немедленном примирении и объединении граждан всей страны и разработке законодательных инициатив, которые должны, наконец, окончательно искоренить коррупцию и прекратить социально-экономическую деградацию страны".

"Я убежден, что в случае дальнейшего отсутствия реального диалога между участниками противостояния, ситуация по всей Украине может полностью выйти из-под контроля и власти, и оппозиции. А это, в свою очередь, будет иметь трагические последствия для всех нас", - сказал Игорь Рыбаков.



Лидер новосозданного объединения призвал всех неравнодушных депутатов "приобщиться к сотрудничеству с нами и совместно выработать механизмы , которые обеспечат унитарность государства и способствовать скорейшему внедрению конституционной реформы".



"Основная цель и приоритеты работы депутатского объединения "Антикризисная группа" - это выход государства из политического и экономического кризиса, деэскалация политического конфликта, поддержка переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации с привлечением политиков разных уровней, общественности и международного сообществ , выработка реальных механизмов для прекращения противостояния и кровопролития , и стабилизации ситуации в Украине" , - сказал Рыбаков.

"Только примирение и диалог являются путем для устойчивого развития Украины", - заявил председатель депутатского объединения "Антикризисная группа" Игорь Рыбаков.