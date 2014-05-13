Политолог объяснил, почему нельзя запрещать КПУ

Запрет КПУ работает на эскалацию ситуации в Украине.



Такую точку зрения выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии ГолосUA.

"Основания в нынешней ситуации, можно, конечно, найти. Это сложная процедура, Минюст должен подготовить иск в суд. А суд уже может что-то запретить", - прокомментировал он намерение власти добиваться юридического запрета КПУ.

В то же время, политолог отметил, что "такая инициатива работает на эскалацию ситуации в Украине".

"На фоне того хаоса, той децентрализации, ослабления власти, которые мы уже имеем, еще запретить парламентскую партию, за которую голосовали миллионы украинцев – это однозначный путь в эскалацию. У меня вообще складывается такое впечатление с конца ноября, что кто-то вне Украины или внутри страны постоянно работает на эскалацию ситуации в стране. Кто-то специально расшатывает ситуацию, специально делает так, чтобы люди друг друга ненавидели, чтобы уничтожить функционирование легальных инструментов украинского общества", - добавил он.

При этом эксперт подчеркнул, что, учитывая невысокий нынешний рейтинг Партии регионов на Востоке страны, "остатки Партии регионов и КПУ еще отображают настроения и интересы Юго-Востока". "Если убрать, каким-то образом запретить КПУ, интересы Юго-Востока вообще не будут представлены в политике. Это еще больше радикализирует протесты", - считает Бортник.