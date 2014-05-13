Западные СМИ рассказали о российских боевиках, которые воюют на востоке Украины

На востоке Украины против наших силовиков воюют боевики-казаки, которые приехали из России.

Об этом пишет американское издание Time, статью которого цитирует Инопресса.

Корреспондент журнала поговорил с представителями "Волчьей сотни" - казацкого формирования, действующего в Восточной Украине на стороне сепаратистов. Четыре боевика независимо друг от друга назвались выходцами с Кубани - таким образом, за доказательствами российского вмешательства в ситуацию в Украине "далеко ходить не нужно", говорится в статье.



Нерегулярные воинские формирования стали проводниками "нового российского метода ведения войны, осуществляемого посредством боевых националистических группировок", пишет издание. Казаки участвовали в военных операциях и прежде - например, в 2008 году в Грузии. Но, похоже, впервые они выполняют "не только вспомогательные функции", отмечает журналист Саймон Шустер.



"За каждого убитого казака мы убьем сотню их людей. И не просто убьем, мы вернем их тела в мешках их матерям", - заявил ему член "Волчьей сотни" по прозвищу Водолаз. "Мы существуем с 1990-х, - рассказал командир формирования, настоящее имя которого - Евгений Евгеньевич Пономарев, а кличка - Батя. - Мы собрались, организовались и стали отправляться добровольцами туда, где была угроза русскому православию, православным верующим или интересам Российской империи".



Под руководством Пономарева на востоке Украины воюет и Александр Можаев, известный под прозвищем Бабай. "Мы решили завоевать еще немного исторически русской земли", - объяснил он действия своих соратников. По словам Можаева, для таких, как он, на российской границе "действует свободный коридор".

"Они мне даже паспорт не проштамповали", - поведал корреспонденту Можаев, которого в России разыскивают как подозреваемого в угрозах убийством. "Так и запишите: нет никакой Украины, - объяснил свою позицию террорист. - Есть только российские приграничные земли, а что после [большевистской] революции их прозвали Украиной - что ж, мы это недоразумение исправим".



"Все это указывает на причастность... различных ветвей российской власти - начиная от пограничников и заканчивая Советом по делам казаков при президенте РФ - к кампании "Волчьей сотни". Но доказать, что российское правительство недвусмысленно отправило этих бойцов воевать в Восточную Украину, будет сложно, - полагает Шустер. - Как членам нерегулярной военизированной организации, прямые приказы от российских вооруженных сил им не требуются, не говоря уже о санкции на участие в этом конфликте от российского парламента. И все же, если бы Кремль не одобрял их действия в Украине, он легко мог бы наказать их по российским законам".

"Пономарева, к примеру, могли бы вычеркнуть из кремлевского официального реестра казачьего ополчения, что лишило бы его возможности получать от государства заработную плату... Кроме того, в ноябре российский парламент принял поправку, запрещающую "участие в вооруженных формированиях на территории других государств... в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Эта поправка должна была помешать гражданам России участвовать в гражданской войне в Сирии. За нарушение этого закона предусматривается тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Однако действия "Волчьей сотни"... интересам Российской Федерации, похоже, не противоречат", - добавляет он.



В статье рассказывается об истории возникновения "Волчьей сотни". По данным Шустера, отряд с таким названием был основан в 1915 году полковником царской армии Андреем Шкуро. После революции 1917 года его распустили, сам Шкуро бежал в Европу. В годы Второй мировой войны он был поставлен во главе Казацкого кавалеристского корпуса в составе Вермахта, а после капитуляции Германии выдан британцами СССР и в январе 1947 года казнен по приговору суда.

Полвека спустя монархическая организация под названием "За Веру и Отечество" подала запрос о реабилитации Шкуро, однако Верховный суд его отклонил. Таким образом, рассуждает журналист, "с точки зрения российского государства, основатель "Волчьей сотни" по-прежнему является нацистским военным преступником". Несмотря на это, казаки "механически повторяют за кремлевской пропагандой" и твердят, что "воюют с "фашистами", которые пришли к власти в Украине", заключает он.

Напомним, на востоке Украины продолжаются бои пророссийских экстремистов с украинскими силовиками.

В частности, в результате атаки боевиков на украинских десантников во вторник, 13 мая, под Краматорском погибли семеро украинских военных.