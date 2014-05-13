Бой с террористами под Краматорском: в Минобороны рассказали новые подробности

В Министерстве обороны рассказали новые подробности боя под Краматорском, где пророссийские террористы из засады атаковали украинских десантников.

"Сегодня, 13 мая, в результате дерзкого нападения террористов с применением тяжелого оружия на колонну одной из воинских частей ВС Украины на окраине села Октябрьское под Краматорском погибли 6 десантников, 9 получили ранения и контузии", - говорится в сообщении Минобороны. Напомним, ранее в СБУ сообщили о семи погибших.



"Бой продолжался в течение часа. После зачистки территории установлено, что террористы атаковали военнослужащих прицельным огнем из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия. На месте обнаружены заранее оборудованные позиции, пустые контейнеры от гранатометов РПГ 22 и РПГ 26, гильзы от снайперских винтовок и т.п.", - также рассказали в министерстве.



При этом перемещались боевики на нескольких микроавтобусах и легковых авто. После осмотра места боя выяснилось, что террористы также понесли потери. Об этом свидетельствуют много крови и остатки бронежилетов на их позициях.

Также руководство Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выразило искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.