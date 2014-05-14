Меркель допускает возможность участия сепаратистов в круглом столе ОБСЕ

Участие сепаратистов в круглом столе по урегулированию украинского кризиса зависит от их готовности отказаться от насилия.

Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Deutsche Welle.

По ее словам, к обсуждению приглашаются только те, кто способен добиваться своих целей без применения насилия.

"Насилие для решения своих проблем применяться не должно", — сказала Меркель.

Политик в целом приветствует расширение инициированного ОБСЕ круглого стола, первая встреча которого состоится 14 мая. "Чем репрезентативнее, тем лучше", — отметила Меркель.

Она также подтвердила, что не признает так называемые "референдумы", которое прошли на востоке Украины 11 мая.

Напомним, накануне незаконного "референдума" о статусе Донецкой области сепаратисты насмешили Европу и Америку, наложив "санкции" и запретив въезд президенту США Бараку Обаме и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.