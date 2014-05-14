В Госдуме признали: непроведение президентских выборов в Украине будет "большим злом"

Непроведение выборов президента Украины 25 мая является "большим злом, чем их проведение".

Такое мнение высказал спикер Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

"Мне трудно представить, что такие выборы могут быть вполне легитимными. Но при этом очевидно, что непроведение выборов еще более печальная ситуация. Из двух зол надо выбирать меньшее. Исходя из того, что я сказал, еще раз могу повторить, что непроведение выборов еще печальней и хуже ситуация", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он считает, что степень легитимности избранного президента будет "неполной", так как в двух областях Украины проходит антитеррористическая операция.

Напомним, ранее сепаратисты заявили, что контролируют избиркомы на Донбассе, а потому президентских выборов 25 мая здесь не будет.

