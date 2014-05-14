На Донбассе сепаратисты хотят остановить работу шахт - профсоюз горняков

Председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Михаил Волынко заявил, что в Донецкой и Луганской областях Украины сепаратисты пытаются остановить работу шахт.

Об этом Волынко заявил на брифинге, передает "ОстроВ".

"Эти сепаратисты хотят остановить работу шахт Донбасса, но шахтеры продолжают отстаивать свои рабочие места", - заявил он.

При этом председатель профсоюза горняков добавил, что уже сейчас есть случаи, когда шахтеров не пускают на работу.

"Сейчас сепаратисты что делают: они пытаются не пускать автобусы, смену на шахты. Недавно были на шахте Калинина, это в Донецке, заставили директора написать заявление на расчет. На той же шахте Калинина... вчера приехали (сепаратисты - ред.) и хотели остановить работу. Но там работники сказали, что им надо семьи кормить", - сообщил Волынко.

Также он добавил, что, по его мнению, на Донбассе милиционеры работают "вместе с сепаратистами".

Кроме вышесказанного напомним, ранее сегодня начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Олег Чаус заявил, что в Донецкой области из-за действий боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" почти 20 тыс. человек не смогли получить свои пенсии.

До этого мэр Донецка Александр Лукьянченко заявил, что из-за многочисленных блокпостов боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Донецкая и Луганская области находятся в "полуизолированном состоянии", а поставщики опасаются ввозить товары на Донетчину.

Больше о провокациях боевиков на востоке Украины и АТО читайте в спецтеме "Главреда".