Террористы готовят захват двух пограничных КПП - Донецкая ОГА

Завтра, 15 мая, террористы в Донецкой области намерены захватить пограничные пункты "Успенка" и "Мариновка".

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, передает "Остров".

"Согласно информации, поступившей в Донецкую облгосадминистрацию, 15 мая 2014 года сторонниками так называемой Донецкой народной республики планируется захват пограничных пунктов "Успенка" и "Мариновка", - говорится в сообщении.

Также в ОГА подчеркнули, что, если террористы воплотят свои планы, это "может привести к дестабилизации ситуации в регионе и к человеческим жертвам, как среди мирного населения, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов".

"В связи с этим, Донецкая ОГА обращается с призывом ко всем сторонам конфликта воздержаться от любых противоправных действий и не допускать нарушений действующего законодательства!" – отметили местные власти.

Напомним, сегодня стало известно о захвате террористами телебашни в Краматорске.

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