В Макеевке террористы сняли герб Украины с захваченного горсовета: опубликовано видео

Вчера, 13 мая, в Макеевке Донецкой области пророссийские экстремисты сняли герб Украины со здания захваченного боевиками городского совета.

Об этом сообщает "ОстроВ".

По данным издания, для снятия герба злоумышленники задействовали автовышку.

Журналисты добавляют, что экстремисты были в камуфляже и балаклавах.

Кроме вышесказанного добавим, что 13 апреля здание Макеевского горсовета было захвачено боевиками. Тогда же стало известно, что пророссийские экстремисты избрали "народного мэра" города.

Больше о провокациях боевиков на востоке Украины и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

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