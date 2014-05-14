Всеукраинский круглый стол национального единства: онлайн-трансляция

Сегодня, 14 мая, в Киеве началось заседание общеукраинского круглого стола национального единства.

К участию в работе круглого стола приглашены экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства, народные депутаты, кандидаты в президенты Украины, главы областных администраций и председатели областных советов, представители органов местного самоуправления, ученые, бизнесмены, представители религиозных общественных и международных организаций, общественные деятели.

Целью диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблем.

Наработанные предложения с участием всех политических сил будут реализованы Верховной Радой, в том числе через механизмы внесения изменений в Конституцию и законодательство Украины.

Турчинов и Яценюк пригласили всех участников политического процесса, а также представителей общественности принять активное участие в реализации предложенной инициативы.