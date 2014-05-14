Парубий пообещал, что АТО на востоке Украины станет намного жестче

Силы АТО на востоке Украины перейдут к более жестким и решительным действиям после того, как террористы атаковали украинских десантников возле Краматорска.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, который находится на месте проведения операции, пишет ТСН.

"Эти события стали определенной чертой, после которой объединенные силы АТО будут намного жестче и решительнее проводить действия против тех людей, которые с оружием в руках убивают мирных граждан, которые убивают наших военных. Они все должны понять - взяв оружие в руки и придя в Украину с оружием, российские террористы стали на нашей земле преступниками, в отношении которых наше государство будет действовать согласно украинскому законодательству", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, 13 мая в результате атаки боевиков возле села Октябрьское под Краматорском погибли, по данным Минобороны, шестеро украинских десантников. Также сообщалось о седьмом погибшем, который умер от полученных ранений.

Террористы атаковали украинских военных из засады, в результате боя они также понесли потери.