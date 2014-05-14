Донецкая власть рассказала о боях в Славянске и разочаровании от "референдума" сепаратистов

Ситуация в Донецкой области остается сложной, а среди местных жителей начинает распространяться разочарование после незаконного "референдума", проведенного сепаратистами. В то же время, выборы президента в регионе должны состояться, в том числе, и в Славянске, где продолжаются бои.

Об этом заявили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.



"Обстановка в области остается напряженной. Не прекращается проведение антитеррористической операции. В Славянском районе продолжаются вооруженные столкновения между "ополченцами" (пророссийскими террористами - ред.) и украинскими войсками (силами АТО - ред.). В результате вчерашнего боя (Димитровский сельский совет) есть погибшие и раненые с обеих сторон", - говорится в сообщении.



"В Славянске слышна стрельба. Во время боевых действий страдают частные жилые дома, строения, транспорт", - отметили власти региона.

Также, по информации ОГА, "напряжённость в общественно-политическую обстановку вносит затянувшаяся пауза после проведения так называемого референдума. Многие жители ожидали изменений в лучшую сторону, однако, неопределенность ситуации вызывает некоторое разочарование".



"После проведения опроса о статусе региона и определения преобладающего большинства настроений и убеждений граждан, как и ожидалось, фиксируются действия со стороны ДНР по изменению ситуации:



1. Инициируется создание новых структур. "Народный губернатор" объявил о создании политической партии "Новороссия". По его словам, ее руководителями будут люди, зарекомендовавшие себя настоящими патриотами. Планируется проведение учредительного съезда, на котором будет оглашены устав и идеология, определена стратегия партийного развития.



2. Блокируется работа органов государственной власти. Представители ДНР препятствуют деятельности отдельных окружных избирательных комиссий. Они ведут себя агрессивно, мотивируя свое поведение тем, что выборы Президента являются незаконными.



3. Наблюдаются попытки переподчинить себе властные структуры и силовиков. В Мариуполе 13 мая состоялась закрытая встреча городского головы, гендиректора комбината "Азовсталь" и депутатов горсовета с представителями ДНР. Активисты республики предложили создать комиссию, контролирующую все решения городской власти и имеющую право вето. В Донецке вооруженные представители ДНР заблокировали часть внутренних войск с требованием принятия присяги на верность ДНР. По сообщению пресс-службы управления Восточного территориального командования внутренних войск Министерства внутренних дел, командование части отказалось выполнять это требование", - описали действия экстремистов донецкие власти.

В то же время, в ОГА рассказали о тенденциях к улучшению ситуации.

"В Донецкой области продолжается подготовка к выборам Президента Украины. По словам советника председателя облгосадминистрации В. Жалдака, благодаря слаженной работе областных органов власти и ЦИК найдено решение, дающее возможность провести выборы в округе №47 (Славянск). Чтобы выборы не были сорваны, ведется информирование ЦИК о ситуации в области, вносятся предложения по минимизации рисков, решаются вопросы безопасности работы комиссий, уменьшено минимальное количество членов комиссий (было 12, стало 9)", - сообщили донецкие власти.

"В рамках наблюдения за подготовкой к выборам Дебальцево посетила комиссия ОБСЕ, которая провела встречи с представителями правоохранительных органов и местными жителями. В Славянске управление Пенсионного фонда Донецкой области работает в штатном режиме. С 13 мая возобновлен прием граждан. Финансирование выплат пенсий проводится в полном объеме", - также отметили в ОГА.

Напряженной ситуация, по информации руководства области, остается в Донецке, Дзержинске, Горловке, Енакиево, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Славянске и Славянском районе.

Напомним на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция.

В то же время, террористы проводят контратаки - так, 13 мая украинские военные погибли в результате нападения пророссийских экстремистов под Краматорском.