Путин может распространить агрессию дальше Донбасса, но Украина победит - Филарет

Донбасс может не утолить аппетитов Кремля, и президент России Владимир Путин способен распространить свою агрессию на юг Украины. В то же время, наша страна победит в противостоянии с Москвой.

Такое мнение выразил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Филарет на заседании общенационального круглого стола, посвященного единству Украины, пишет "Укринформ".

"Россия не удовлетворится Крымом и не остановится на Донбассе, а распространит свою агрессию и на юг", - считает глава УПЦ КП.

В то же время, он отметил, что в ситуации, когда на границе Украины стоят российские войска, вести диалог нет смысла. "О каком диалоге можно говорить, когда агрессор на нашей территории?" - заявил патриарх.



По его словам, в ситуации, сложившейся в Украине, "виноват тот, кто совершил агрессию - это Россия". "Бог не может быть на стороне неправды, он будет на стороне Украины - и мы победим. И все вы будете свидетелями нашей победы, а не победы агрессора",- уверен Филарет.



Он призвал украинцев защищать свою Отчизну, всегда помня слова гимна Украины: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Напомним, 14 мая Россия в очередной раз заявила, что не намерена вторгаться на территорию Украины.

В то же время, на востоке страны продолжается противостояние с пророссийскими террористами.