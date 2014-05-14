На востоке Украины террористы убили 78 человек

На востоке Украины террористами были убиты 78 человек.

Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Николай Гошовский в эфире "5 канала", передает "ЛигаБизнесИнформ".

"Из-за безответственного отношения к исполнению служебных обязанностей много оружия попало к сепаратистам и террористам. У нас ситуация, когда в Луганской области завладели более, чем двумя тысячами единиц оружия. Это оружие начало активно использоваться. В настоящее время мы можем констатировать, что погибло 78 человек от применения огнестрельного оружия, которое попало в руки террористов", - сказал Гошовский.

При этом, по его словам, совершаются не только убийства, но и захваты заложников.

"У нас 125 случаев захвата заложников. Есть и факты присвоения разного рода материальных ценностей, начиная от денежных, и заканчивая захватами нефтепродуктов", - сообщил он.

"Наибольшее "достижение" этих двух республик – это усложнение криминогенной ситуации", - подчеркнул Гошовский, отметив, что уже открыто 14 уголовных производств по фактам ненадлежащего выполнения обязанностей силовиками.

В ГПУ также отметили, что не зафиксировано ни одного преступления, совершенного украинскими военными в отношении мирных жителей в ходе проведения АТО.

"Совершения преступлений в отношении мирного населения не зафиксировано, такого нет. Военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничники выполняют свои обязанности, функции согласно закону в рамках антитеррористической операции, они выполняют только запланированные операции", - подчеркнул, в свою очередь, начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением законом в военной сфере Петр Визнюк.

В целом, по его словам, за время проведения АТО в Единый реестр досудебных расследований внесено 62 уголовных производства.

"Это террористические акты, диверсии, захваты зданий, оружия, нападения на военнослужащих", - разъяснил Визнюк.

Он также отметил, что никаких переговоров с вооруженными людьми быть не может.

"Люди с оружием не способны на переговоры. Пока не будут разоружены эти люди, никаких переговоров быть не может. Мирным путем не получится - они сами не поймут, что надо сдать оружие. Эти вооруженные формирования оружие не сложат - только в ходе АТО можно урегулировать ситуацию" - сказал Визнюк.

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