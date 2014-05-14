Под Краматорском силовики ведут бой с террористами - Минобороны

Украинские силовики ведут бой с террористами под Краматорском.
Под Краматорском украинские силовики ведут бой с вооруженными террористами.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает "Интерфакс-Украина".
"Действительно там сейчас идет бой", - отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, в результате операции среди украинских военнослужащих есть пострадавшие, погибших нет.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бой идет на окраине села Староварваровка, в 30 километрах от Краматорска.
Силовики пытаются ликвидировать группу вооруженных людей, засевших в лесу. В это место стянуты большие силы украинской армии, над селом кружат вертолеты.
Предполагается, что речь идет об уничтожении группировки, которая вчера, 13 мая, устроила засаду на украинских десантников, в результате чего погибли 6 украинских военнослужащих.
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