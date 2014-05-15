В Минобороны рассказали об уничтожении банды террористов под Краматорском

Вечером 14 мая под Краматорском украинскими силовиками была проведена операция по уничтожению вооруженного бандформирования.

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, информацию о размещении вооруженных бандформирований силовикам передали местные жители.

После этого была спланирована операция подразделений Вооруженных Сил Украины, в ходе которой полученная информация подтвердилась.

По данным Минобороны, на окраине села Староварваровка, в 30 км от Краматорска, произошел ожесточенный бой между украинскими военными и группой террористов, которая засела в сосновом лесу.

Операция прошла успешно – раненых и погибших среди бойцов Вооруженных Сил Украины нет.

Силовики захватили троих террористов, у одного из них изъят ручной противотанковый гранатомет.

После операции по уничтожению вооруженной банды была проведена зачистка местности.

Тем временем, в Славянске представители так называемой "самообороны" начали распространять через своих людей и российские СМИ слухи о том, что украинские военные якобы стреляли в мирное местное население.

В Минобороны заявили, что эти заявления не соответствуют действительности – во время проведения операции по уничтожению вооруженного бандформирования ни один гражданский не пострадал.

Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается.

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